Calciomercato Juventus, la mossa a sorpresa di Wanda Nara | C’è la svolta

Calciomercato Juventus, la decisione della moglie di Mauro Icardi può essere risolutiva. La scelta che spiazza i bianconeri.

Per gennaio la Juventus ha in mente solamente Mauro Icardi. L’ipotesi Vlahovic, infatti, diventa sempre più remota: l’attaccante viola resta l’obiettivo principale ma ha fatto intendere di volere restare a Firenze almeno fino a giugno. Poi si vedrà. Motivo per cui il club bianconero ha deciso di virare sul centravanti argentino in uscita dal Psg. Un matrimonio che potrebbe finalmente consumarsi dopo anni di corteggiamento. Più volte, in passato, la Vecchia Signora ha provato a portare il giocatore a Torino, anche quando vestiva ancora la maglia dell’Inter. Ma è rimasta solo una suggestione.

Stavolta invece sembrano esserci i presupposti per vedere Icardi vestito di bianconero. Alla Juve serve un centravanti in grado di assicurare un buon numero di gol da qui a fine stagione. Bisogna provare a rimontare in campionato e provare ad andare più avanti possibile in Champions League. Queste le due missioni di Massimiliano Allegri.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, addio Arthur | Super scambio con il Psg

Calciomercato Juventus, Wanda spinge per un ritorno di Icardi in Italia

Un’operazione che tuttavia non è così semplice come sembrerebbe. L’ostacolo più grande, in questo caso, è il Psg, che si priverebbe volentieri di Icardi a patto che sia una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto. Un bel problema per la Juventus, alle prese coi noti problemi di liquidità. Ma, come racconta il quotidiano francese L’Equipe, i bianconeri avrebbero dalla loro parte un potente alleato: Wanda Nara.

La moglie-agente di Icardi sta spingendo per il ritorno in Italia dell’attaccante e vuole che accada già nella finestra di mercato di gennaio. E, considerando quanta influenza abbia sul giocatore, i tifosi della Juve possono cominciare legittimamente a sfregarsi le mani.