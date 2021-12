Covid, ufficiale un altro rinvio | A rischio tutto il campionato

Covid, ufficiale un altro rinvio. La situazione è esplosiva. E allora c’è il serio rischio dello stop a tutto il campionato. Le ultime notizie

Ufficiale un altro rinvio: in Inghilterra la situazione dei contagi è esplosiva e pochi minuti fa, la FA, ha rinviato Leicester-Tottenham per un aumento dei casi all’interno della squadra allenata da Rodgers, presa di mira dal Covid una settimana dopo il rinvio della gara di Conference League tra la formazione di Conte e il Rennes. Ma in generale, la situazione, è davvero esplosiva.

Si parla infatti di un possibile stop del campionato da qui fino alla metà di gennaio per il rischio elevato che tutto possa sprofondare nuovamente. Ieri, in Inghilterra, sono state trovate oltre 75mila persone positive nello stesso giorno, un record negativo, che ha mandato in allarme il Regno Unito. E molti allenatori al momento non si sentono più al sicuro. E hanno chiesto interventi.

Covid, si ferma la Premier League?

Si starebbe discutendo di bloccare tutto il campionato per cercare di limitare i contagi. Almeno per un mese. Quindi addio boxing day e tutto il resto. La FA sta valutando in queste ore la situazione e non è detto che già tra poco non venga presa una decisione almeno sulla giornata di Premier che si dovrebbe disputare nel prossimo weekend. Ad esempio, l’allenatore del Brenford, ha chiesto che venisse rinviata.

Intanto proprio in questi minuti anche il Chelsea ha annunciato tre casi di positività. Non si conoscono i nomi, al momento, ma la situazione in poche parole è davvero allarmante. E se venisse presa una decisione del genere, tornerebbe tutto a un anno e mezzo fa, quando il Covid bloccò tutti i campionati. Si spera non possa andare davvero così. Ma il rischio c’è ed è concreto.