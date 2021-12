Calciomercato Juventus, dietrofront Icardi: cambia tutto per gennaio

Calciomercato Juventus, potrebbe stravolgersi del tutto la pista che porta al bomber argentino molto vicino alla maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, la situazione per Icardi in bianconero sembrava ormai cosa fatta. Almeno stando alle ultime indiscrezioni il prestito a gennaio era ben voluto sia dalla società che dallo stesso giocatore e dalla sua agente/moglie Wanda Nara. Mauro in Francia non sta trovando più la continuità sperata e pertanto la sua permanenza al Psg, dopo l’arrivo di Messi soprattutto, è definitivamente compromessa. La Juventus era la squadra ideale per rilanciarsi ma per via delle sue vicende personali extra calcistiche, ora, l’operazione potrebbe compromettersi del tutto.

La Juventus si allontana da Icardi

Come scrive il ‘Corriere Della Sera’, la Vecchia Signora starebbe valutando attentamente se andare a chiudere o no il bomber argentino, viste le sue attuali vicende personali. Di conseguenza potrebbe raffreddarsi la pista che porta all’ex capitano dell’Inter, ora, non più titolare inamovibile di Pochettino.

La Juventus sarebbe dunque capendo meglio la situazione, ma da quanto dice il ‘Corriere della Sera’ apparirebbe decisamente più restia a trattare l’argentino da quanto, invece, si diceva qualche settimana fa. Adesso bisognerà fare innanzitutto chiarezza su queste vicende personali che riguardano lui e la moglie agente Wanda e poi capire, davvero, se il colpo andrà in porto o no. C’è comunque fiducia da parte dei tifosi che rivorrebbero un bomber capace di regalare tanti gol, cosa che, in passato, proprio da capitano dall’Inter, Icardi era in grado di fare.