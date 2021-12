Juventus, anticipi e posticipi di gennaio | Quando giocano i bianconeri

Sta per concludersi il mese di dicembre ma la Juventus dopo la sosta natalizia è pronta a ripartire con slancio nel 2022 ormai imminente.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e per il futuro della Juventus sarà davvero molto importante. Sia perché ci sarà il calciomercato aperto e dunque potrebbe arrivare alla corte di Allegri qualche nuovo calciatore. Ma anche perché in calendario ci sono grandi scontri diretti che ci diranno a cosa potrà ambire la formazione bianconera in questo campionato. C’è da recuperare terreno alle rivali dopo i tanti passi falsi commessi e per questo motivo senz’altro vedremo delle sfide molto intense ed emozionanti. Con la speranza che si possa fare risultato e continuare una rimonta difficile ma non impossibile.

Juventus, grandi scontri nel mese di gennaio: quando si giocano

La Lega di serie A ha diramato il calendario degli anticipi e dei posticipi riguardanti il mese di gennaio, vale a dire per le prime quattro giornate del girone di ritorno. Il campionato ripartirà nel giorno dell’Epifania che prevede un turno spettacolare visto che ci saranno tutte le gare concentrate in poche ore. La Juve è attesa dal big match contro il Napoli che si disputerà alle 20.45. Appena qualche giorno dopo, il 9, si tornerà in campo per la seconda giornata di ritorno e i bianconeri sono attesi all’Olimpico dalla Roma di Mourinho. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. State segnando date e orari sul calendario? Speriamo di si perché lo spettacolo non è finito. Sabato 15 gennaio alle 20.35 Dybala e compagni tornano a giocare allo Stadium per affrontare l’Udinese. Infine per adesso sappiamo che il 23 gennaio alle 20.45 c’è Milan-Juventus. Un altro grande appuntamento che senz’altro nessuno vorrà perdersi.