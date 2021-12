JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, bye bye De Ligt: parte la rifondazione

Calciomercato Juventus, l’addio di De Ligt potrebbe porre le basi ad una clamorosa rivoluzione: ecco i nomi sul piatto.

Le esternazioni di Mino Raiola, che ha gettato ombre inquietanti sull’addio di Matthijs De Ligt alla Juventus, hanno fatto scattare un primo campanello d’allarme in casa bianconera. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2024, e dopo due anni pieni di alti e bassi, sotto la gestione Allegri sembra aver trovato quella continuità di rendimento che all’ombra della Mole gli era mancata. Cherubini sa che, laddove dovesse arrivare un’offerta importante, superiore ai 100 milioni di euro, difficilmente la si potrebbe rispedire al mittente: il Chelsea in estate ci ha provato (senza troppa convinzione), ma potrebbe ritornare alla carica, così come il Barcellona e il Manchester City.