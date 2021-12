Calciomercato Juventus, scacco matto De Ligt | C’è il sì per lo scambio

Calciomercato Juventus, addio De Ligt ma ad una doppia condizione. Si apre l’ipotesi di un oneroso scambio.

Calciomercato Juventus, rinunciare al più forte centrale al mondo, visto soprattutto ancora l’ampio margine di crescita che il classe 1999 olandese ha nella sua già straordinaria carriera, potrebbe non essere facile. Anzi, per i tifosi risulta già impossibile. Ma è anche vero che le parole del suo agente Mino Raiola hanno fatto non poco rumore. Si parla di un novo step nella carriera del centrale bianconero e la destinazione potrebbe, ovviamente, quando si parla di top player, ricadere nel Real Madrid. Una difficile scelta quello di cederlo ma se le volontà dello stesso sono quelle di andarsene, allora, la Juventus potrebbe ritrovarsi “costretta” ma con tante possibili operazioni vantaggiose, una su tutte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Martial | Ha già deciso per gennaio

Hazard più soldi | La proposta che potrebbe accontentare i bianconeri

L’ultima suggestione rimbalza anche in Spagna, infatti, dopo che i colleghi di ‘Calciomercato.it’, hanno lanciato l’indiscrezione secondo cui la Juventus potrebbe aprire all’operazione scambio, anche dalla Spagna, esattamente da ‘Bernabeudigital’ si parla di uno scambio di cartellini più cash. Infatti il Real Madrid pur di arrivare al giovane centrale olandese ex Ajax, metterebbe sul piatto il suo “erede” di CR7. Proprio così, stiamo parlando di Edin Hazard. L’ex stella del Chelsea non ha brillato come sperato e pertanto i blancos pur di convincere i bianconeri, metterebbero come sacrificato speciale colui che è arrivato per far dimenticare ai tifosi spagnoli il campione assoluto Cristiano Ronaldo, per ora operazione fallita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tensione altissima in casa Psg | “Scontro” nello spogliatoio

A tal proposito si potrebbe quindi instaurare un vero e proprio rapporto tra i due club, Perez metterebbe sul piatto della trattativa il cartellino di Hazard più una considerevole somma di denaro. Come risponderà la Juventus? Lo sapremo, probabilmente, nelle prossime settimane.