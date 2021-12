Calciomercato Juventus, scacco matto Inter: ritorno e maxi via libera!

Calciomercato Juventus, la mossa di Marotta che manda in scacco i bianconeri: il clamoroso ritorno potrebbe fungere da apripista.

La sessione invernale di calciomercato sta per aprire i battenti, con la Juventus che sarà sicuramente a farsi trovare pronta: questa è la speranza dei tifosi, fermo restando che anche Allegri si aspetta qualcosina, a dispetto delle dichiarazioni di facciata.

I bianconeri, infatti, dopo un inizio molto deficitario, sono stati in grado di risalire la china, non solo strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions con relativa facilità, ma anche recuperando terreno prezioso in un campionato che vede attualmente Dybala e compagni inseguire a quattro punti di distanza dall’Atalanta quarta in classifica, e con la possibilità di giocarsi in casa lo scontro diretto con il Napoli.

I due reparti sui quali si andranno a concentrare le attenzioni di Cherubini, però, sono il centrocampo e l’attacco: oltre ai vari Vlahovic, Icardi, Aubameyang, Zakaria, Tolisso e Witsel, potrebbe ritornare in auge l’asse con il Sassuolo che in estate, ad esempio, ha permesso a Manuel Locatelli di “sbarcare” all’ombra della Mole. Sono due i neroverdi attenzionati in questo frangente: Scamacca e Frattesi, per i quali però la concorrenza è molto folta.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Sensi al Sassuolo: via libera per Scamacca e Frattesi?

I due gioiellini di Dionisi, infatti, piacciono a tante big di Serie A, tra cui l’Inter, con i nerazzurri che potrebbero contare sugli ottimi rapporti tra Carnevali e Marotta per provare ad imbastire una maxi operazione, sulla falsariga di quella portata in porto per Locatelli. Ma c’è di più: come rivelato da “La Gazzetta dello Sport“, non è escluso che Stefano Sensi alla fine non decida di rilanciarsi ritornando proprio al Sassuolo, squadra nella quale è cresciuto e dove è esploso. A quel punto, come evidenziato da calciomercato.it, i Campioni d’Italia uscenti potrebbero chiedere agli emiliani di mettere su una super trattativa, includendo calciatori. Oltre a Scamacca e Frattesi, infatti, all’Inter piace e non poco anche Raspadori, per il quale sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi già la scorsa estate.