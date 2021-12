Calciomercato Juventus, il Chelsea ha fretta di chiudere | Il piano diabolico dei Blues

Calciomercato Juventus, i londinesi sono costretti ad intervenire sul mercato e tra i loro obiettivi c’è un giocatore che i bianconeri inseguono da tempo.

Chelsea attivissimo sul mercato. Il club campione d’Europa deve correre ai ripari e l’investimento a gennaio sarà di quelli importanti. L’infortunio del terzino sinistro Chilwell ha scombussolato i piani di Thomas Tuchel. L’ex Leicester ha appena subito un’operazione al ginocchio e per rivederlo in campo servirà attendere la prossima stagione. C’è chi dice che addirittura i Blues siano pronti a richiamare Emerson Palmieri dal prestito al Lione, ma quella dell’ex romanista rappresenterebbe una soluzione estrema.

Ma i ritocchi non riguarderanno esclusivamente la fascia sinistra, al momento la zona di campo meno coperta. Tuchel avrebbe chiesto a gran voce ai suoi dirigenti anche una soluzione per il centrocampo, soprattutto alla luce dei frequenti infortuni di alcuni titolari.

Calciomercato Juventus, il Chelsea piomba su Tchouameni

Il centrocampo non è una priorità, dunque. Ma non sono da escludere eventuali mosse a sorpresa, già nella finestra di gennaio. Secondo il Telegraph, il Chelsea ha due grandi obiettivi per il mercato invernale. E i loro nomi corrispondono a Aurelien Tchouameni del Monaco e Declan Rice del West Ham. Il primo è un giocatore che il club londinese segue da tempo ed è in scadenza di contratto con il Monaco.

Il problema è che su Tchouameni la concorrenza è sempre più serrata: tra le pretendenti ci sarebbe anche la Juventus. Ma l’idea dei Blues è quella di anticipare tutti, in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono tra il club inglese e il procuratore che cura gli interessi del giovane centrocampista francese.