Calciomercato Juventus, il “ritorno” di Suarez | Cosa sta succedendo

Luis Suarez è sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi italiani, ma stavolta non per l’esame farsa. E la Juventus?

Il Corriere dello Sport ha titolato a sorpresa accostando Luis Suarez alla Juventus. E stavolta gli esami farsa di Perugia non c’entrano assolutamente niente. Si parla di calciomercato e di come rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri qualora parta Alvaro Morata. L’uomo giusto ci sarebbe anche stato secondo Allegri, c’è un giocatore che avrebbe messo tutti d’accordo: Il pistolero. Ma questa volta ha detto no, un anno o poco più dopo quel sì spazzato via dallo status di extracomunitario.

No di Suarez al post-Morata

Suarez sarebbe stato perfetto per Allegri e la sua Juve da ogni punto di vista: tecnico, tattico, di mentalità. La sua avventura all’Atletico Madrid si avvicina ai titoli di coda, un accordo per sei mesi sarebbe stato anche possibile da trovare. Ma il treno bianconero è ormai passato per il pistolero, che sembra ormai pronto a provare il salto nella Mls. E’ l’Inter Miami in particolar modo ad aver mosso passi concreti, Luis è già proiettato verso una nuova avventura americana. Non avrebbero invece avuto un peso particolare in questa decisione le inevitabili polemiche legate al passaporto e all’esame farsa, sarebbero state un fastidio o poco più per uno come Suarez che in carriera ne ha viste e vissute di ogni tipo. Resta il fatto che ancora oggi proprio lui sarebbe stato quello giusto per la Juve e soprattutto per Allegri, ma il «no» questa volta è arrivato da lui.