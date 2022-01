Calciomercato Juventus, Chiesa e De Ligt silurati: “Via per 100 milioni”

Calciomercato Juventus, Chiesa e de Lig silurati: “Entrambi via per 100 milioni”: ecco l’opinione del grande ex bianconero

Davanti ai soldi c’è poco da fare. Sono loro quelli che decidono le strategie di mercato di tutte le squadre. E su questo non ci piove. Ovviamente ci sono degli interessi societari da mettere davanti a tutto. E la Juventus ha sempre agito in questo modo.

Avendo anche la capacità di “rinascere” nonostante, nel corso degli anni, abbia sempre preso delle decisioni che alcune volte i tifosi non hanno capito. Ma se vincere è l’unica cosa che conta, questo deve essere fatto, soprattutto in un momento così, anche guardando al bilancio. Insomma: se arrivassero delle offerte irrinunciabili per Chiesa e de Ligt, la società le valuterà bene.

LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli streaming | Come vedere il match su DAZN

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri lo ha rilanciato | Ora può rimanere

Calciomercato Juventus, il pensiero di Mauro

Questo è anche il pensiero di un grande ex come Massimo Mauro. L’opinionista sportivo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E a specifica domanda sui due calciatori, ha risposto senza mezzi termini: “Davanti a 100 milioni via entrambi. Anche se dovrei essere sicuro di avere 4-5 obiettivi forti sul mercato per poter ricostruire”. Insomma, una presa di posizione che lascia reamente poco spazio alle interpretazioni. La Juventus, qualora il Chelsea, o il Real Madrid, oppure qualche altro club che nei prossimi mesi potrebbe bussare alla porta di Cherubini avanzando delle pretese nei confronti dei due, dovrebbe cederli. Ovviamente se sul piatto ci fosse quella cifra composta da tre numeri che i piemontesi richiedono. Altrimenti tutte verranno rispedite al mittente.

Il pensieri di Mauro è questo. E nonostante si parli di due pezzi da novanta e anche giovani, con margini di miglioramento davanti, non è del tutto da biasimare.