Juventus, Allegri sorride: doppio recupero

Juventus, Allegri sorride: in vista delle sfide contro Roma e Inter, per la finale di Supercoppa, tornano a disposizione due elementi

Senza dubbio le prossime due partite della Juventus saranno determinanti. E potrebbe indirizzare la stagione, la prima di Massimiliano Allegri dopo due anni distante dalla panchina bianconera. Contro il Napoli è arrivato un pareggio. Adesso serve invertire la rotta.

E il tecnico livornese spera almeno di poter recuperare qualcuno. Anche perché, con il forfait quasi sicuro di Alex Sandro, serve qualcuno soprattutto dietro, viste le assenze di Danilo, Chiellini e Bonucci, che difficilmente ci saranno. Dalla Continassa, comunque, questa mattina sono arrivate delle buone notizie. Qualcuno, il livornese, lo avrà di nuovo a disposizione.

Juventus, due i recuperi per Allegri

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, e poi come confermato anche dalla stessa società bianconera, sia Pellegrini che Kaio Jorge hanno svolto l’intera seduta con la squadra. In poche parole, i due, tornano a disposizione per i prossimi impegni. E sicuramente è di fondamentale importanza il rientro dell’esterno difensivo soprattutto per quanto detto prima con Alex Sandro infortunato. Potrebbe essere buttato immediatamente nella mischia.

Qualche possibilità ce la potrebbe anche avere il giovane attaccante brasiliano. Che anche ieri, nel finale di gara, avrebbe potuto avere uno spezzone a disposizione per cercare di abbattere la resistenza del Napoli. Non c’è stato. Ma a Roma, contro la formazione allenata da Mourinho, potrebbe mettere un’altra presenza nel massimo campionato. Vedremo.