Juventus, positivo al Covid | C’è il comunicato ufficiale

Juventus, riscontrato positivo al Covid-19. Arriva anche la conferma del club bianconero, non sarà presente a San Siro.

Juventus, come confermato da ‘Ansa’ e rilanciato poi anche dal club bianconero, il presidente del club Andrea Agnelli è riscontrato positivo al Covid-19 e non sarà dunque presente nella trasferta di San Siro per la finale di Supercoppa Italiana. Ecco cosa scrive ‘Ansa’:

“Andrea Agnelli non sarà a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la Supercoppa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all’Olimpico e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento perché è risultato positivo al Covid-19. Regolarmente vaccinato, è asintomatico”.

