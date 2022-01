Calciomercato Juventus, colloqui in corso | L’affare può decollare

E’ sempre il calciomercato l’argomento principale di questi giorni in casa Juventus anche se c’è all’orizzonte una grande sfida di serie A.

Domenica infatti la squadra di Allegri dovrà vedersela con una candidata allo scudetto, ovvero il Milan di Pioli. Ma in questi giorni si sta parlando soprattutto dei possibili movimenti in casa bianconera, nonostante l’allenatore da tempo abbia già parlato di squadra al completo. Una delle poche certezze di questa sessione di mercato bianconero è la partenza verso altri lidi di Aaron Ramsey. Il gallese ormai è ai margini da tempo, non ha trovato spazio in questa prima parte della stagione e Allegri ha dato il via libera per la sua cessione. L’ex gioiello dell’Arsenal dovrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane, prima del gong della sessione invernale, facendo risparmiare così un ingaggio sostanzioso al club torinese.

Calciomercato Juventus, Ramsey-Crystal Palace: l’affare si può fare

Sembrano esserci pochi dubbi riguardo al fatto che Ramsey tornerà a giocare in Premier League, campionato nel qual con la maglia dei gunners in passato è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Tante squadre sono state a lui accostate nel corso degli ultimi mesi, ma ora pare esserci soprattutto una squadra in pole position.

Come ha sottolineato anche il giornalista Nicolò Schira su Twitter, ci sono colloqui in corso infatti per cedere il giocatore al Crystal Palace. Da qualche giorno il tecnico Vieira è in pressing per portare il gallese nella sua squadra e ora sembra davvero che l’affare possa essere condotto in porto.