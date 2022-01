Juventus, Milan ormai nel mirino | Tre dubbi di formazione per Allegri

Si avvicina sempre più il ritorno in campo della Juventus, che domenica sera sarà di scena a San Siro nel big match contro il Milan.

Siamo in pieno calciomercato, con movimenti ancora possibili e continui rumors che riguardano anche la formazione bianconera. Tuttavia bisogna rimanere concentrati sul campo e su una partita molto importante per gli uomini di Allegri. La Juventus nell’ultimo periodo ha avuto un rendimento molto regolare ed è riuscita a rosicchiare punti importanti a chi gli sta davanti. Bisogna continuare su questa strada ed è per questo motivo che la trasferta sul campo del Milan riveste una importanza fondamentale. I rossoneri sono un gruppo attrezzato e ambizioso, in lotta per il titolo. Uscire indenni da San Siro non sarà semplice.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Juventus, Bernardeschi dall’inizio o Cuadrado più avanti? Chiellini rimane in dubbio

Mister Allegri ha ancora qualche dubbio da sciogliere riguardo la formazione che manderà in campo. In difesa il primo, con Chiellini che non è al meglio e rimane in dubbio. L’esperto centrale potrebbe non giocare dall’inizio e dunque lasciare il posto ad un Rugani in netta crescita nell’ultimo periodo. Anche a sinistra in difesa c’è un ballottaggio da sciogliere. Pellegrini pare essere più in forma di Alex Sandro. Allegri si affiderà all’esuberanza del primo o all’esperienza del brasiliano? Ultimo dubbio per ora sembra riguardare il centrocampo, con il recuperato Bernardeschi che si candida per una maglia. A lasciargli il posto dovrebbe essere Kulusevski. Ma attenzione anche ad una possibile mossa di Allegri, ovvero l’utilizzo di De Sciglio come terzino destro e l’avanzamento a centrocampo di Cuadrado, che in questo modo potrebbe sfruttare al meglio le sue qualità offensive.