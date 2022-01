Calciomercato Juventus, fase di stallo | C’è distanza tra domanda e offerta

Ci avviamo alla conclusione del calciomercato ma per la dirigenza della Juventus sembra esserci ancora tanto lavoro da fare.

Non solo in entrata, con l’affare Vlahovic che pare essere in dirittura d’arrivo. Il club bianconero potrebbe ancora muoversi a centrocampo, ma molto dipenderà dalle uscite che ci saranno. Ramsey continua ad essere sul piede di partenza ma per adesso non è stato convinto da alcuna offerta arrivata. L’Aston Villa è interessato a Bentancur, mentre l’Arsenal spera di convincere la Juventus a cedere Arthur. Nel corso delle ultime settimane gli inglesi hanno manifestato grande interesse per il calciatore brasiliano. Tuttavia non hanno mai affondato il colpo, c’è ancora una distanza concreta tra domanda e offerta.

Calciomercato Juventus, per Arthur c’è distanza con i Gunners

Come ha sottolineato però il giornalista Fabrizio Romano su Twitter la situazione legata alla possibile cessione del brasiliano all’Arsenal negli ultimi giorni non è cambiata. La Juventus lascerebbe partire Arthur sono con un prestito di almeno 18 mesi con ingaggio totalmente a carico dei Gunners. Che a loro volta vorrebbero il centrocampista in prestito solamente fino alla fine della stagione.

Arthur-Arsenal situation, basically the same after one week. Nothing has changed. Juventus want 18 month loan and full salary paid, Arsenal offer six month loan. ⤵️ #AFC https://t.co/wndDUMBep3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2022

A questo punto sembra difficile che l’affare possa decollare, a meno di una svolta improvvisa. Del resto la cessione di Arthur costringerebbe la Juventus poi ad accellelare sull’arrivo di un altro mediano.