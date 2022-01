Calciomercato Juventus, “assist” Pjanic | Addio last minute

Calciomercato Juventus, Cherubini alla ricerca di una squadra per piazzare l’esubero: pista dell’ultim’ora.

A 72 ore dal gong definitivo della sessione invernale di calciomercato, la priorità della Juventus è diventata il centrocampo, reparto che potrebbe vedere degli scossoni importanti nel caso in cui dovessero concretizzarsi alcune uscite.

Detto che Arthur sarebbe stato ormai definitivamente tolto dal mercato, alla luce dell’offerta tutt’altro che convincente messa sul piatto dall’Arsenal, e che su Bentancur c’è da segnalare l’interessamento dell’Aston Villa oltre che quello del Lione, a tenere banco è il rebus chiamato Aaron Ramsey. Fino ad ora, il gallese ha rispedito al mittente tutte le offerte ricevute: ci han provato prima il Burnley e poi il Crystal Palace, ma l’ex Arsenal è convinto di potersi giocare le sue chances in club di medio-alta classifica. Situazione molto complicata, anche perché la mezzala è legata alla “Vecchia Signora” da un contratto – in scadenza nel 2023 – da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, anche il Besiktas su Ramsey: ecco cosa filtra

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, nelle ultime ore il Besiktas avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione. Ricordiamo che nella squadra turca milita Pjanic, calciatore che dalle parti di Torino rievoca dolci ricordi e che la scorsa estate è stato molto vicino a vestire nuovamente la maglia bianconera. Salvo clamorosi colpi di scena, però, appare piuttosto difficile che Ramsey – che ha già rifiutato offerte da un campionato probante e deluxe come la Premier League – decida di trasferirsi in un campionato sicuramente non di primo piano come quello turco. Ad ogni modo, la speranza della Juventus è che si possa trovare una soluzione in tempi relativamente brevi, in maniera tale da poter pianificare le mosse in entrata per rinforzare un reparto quello che da tutti è considerato l’anello debole della rosa di Allegri.