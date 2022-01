Calciomercato Juventus, distanza tre la parti | Rimarrà bianconero

Ultimi giorni di calciomercato per la Juventus e c’è decisamente ancora qualche affare che potrebbe andare in porto per i bianconeri.

Ci avviciniamo alle battute conclusive del mercato e i bianconeri hanno centrato l’obiettivo più importante, ovvero l’approdo di un grande bomber come Dusan Vlahovic. Ci sarà ancora spazio per altri trasferimenti? In realtà per adesso si sta parlando soprattutto di cessioni.

Di quella di Arthur se ne è parlato molto nelle ultime settimane, visto il forte interesse dell’Arsenal nei suoi confronti.Il tempo però stringe e non si sono registrate novità riguardo alla sua posizione.

Calciomercato Juventus, Arthur destinato a rimanere a Torino

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, c’è ancora molta distanza tra l’Arsenal e la Juventus relativamente all’affare legato al centrocampista brasiliano. I Gunners infatti hanno chiesto Arthur in prestito per i prossimi sei mesi, i bianconeri invece lo lascerebbero partire solamente con un prestito di 18 mesi e il diritto di riscatto del cartellino.

#Arthur’s deal to #Arsenal from #Juventus is set to collapse definitely. Last bid of #Gunnera was a 6-months loan, while #Bianconeri wants 18-months loan with option to buy. So the brazilian midfielder can stay at Juve. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2022

Per questo motivo l’affare sembra destinato a naufragare definitivamente, salvo rilanci a sorprese. Arthur dunque è destinato a rimanere alla Juventus, con Allegri che del resto gli ha comunque dato spazio, considerandolo una valida alternativa per la linea mediana.