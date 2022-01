Calciomercato Juventus, erede Bentancur: il pupillo di Allegri arriva così

Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile punta ad accontentare ancora Max Allegri: individuato il rinforzo con cui completare il reparto.

Giornata convulsa quella che si è conclusa per la Juventus, ma la sensazione è che i fuochi d’artificio non siano finiti qui. Già, perché la Vecchia Signora deve sciogliere ancora il nodo che riguarda il suo centrocampo, reparto che, assieme a quello offensivo, non è stato affatto rigenerato dalla cura Allegri.

O meglio, lo ha fatto, ma solo in parte. E così, con un Tottenham che è ritornato alla carica per Kulusevski, per il quale si è spinto ad offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, c’è un Aston Villa che monitora la situazione concernente Rodrigo Bentancur: sul piatto ci sono 20 milioni più 5 di bonus, ma la partita non è affatto chiusa.

Nelle ultime ore, infatti, anche il Lione ha effettuato dei sondaggi esplorativi, con la consapevolezza di poter beneficiare dei soldi freschi intascati dalla cessione di Bruno Guimarães. Cherubini si auspica che si creino le premesse per una vera e propria asta, e avrebbe già individuato il regalo pronto da consegnare a Max Allegri.

Leggi anche –> Calciomercato, affare saltato | Resta alla Juventus

Calciomercato Juventus, scelto il dopo Bentancur: si stringono i tempi

Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, il primo nome sulla lista della “Vecchia Signora” continua ad essere Denis Zakaria. L’elvetico, in scadenza 2022, fa gola a molti club della Premier, ma la Juve punta ad anticipare la concorrenza puntando ad offrire qualche milione di indennizzo al Borussia Mönchengladbach. Situazione non facile, certo, ma Zakaria piace tanto alla Juventus, anche più di Nandez che – a parole – è stato blindato da Giulini. Che sia solo pretattica? Lo scopriremo tra poche ore: tuttavia, è assodato che, nel caso in cui dovesse partire Bentancur, un centrocampista arriverà. Ed occhio alle sorprese, sempre dietro l’angolo in una sessione di calciomercato così atipica…