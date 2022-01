Calciomercato Juventus, l’affare si chiude | Tutti i dettagli

Ultime ore di calciomercato in casa Juventus con i bianconeri ancora impegnati in possibili acquisti e cessioni. Cosa succederà?

Il gong dei trasferimenti invernali ormai sta per suonare, ma c’è ancora spazio per definire alcuni affari per i bianconeri. La Juventus potrebbe infatti ancora cedere dei calciatori e recuperare così delle somme importanti dopo aver speso tanto per portare Vlahovic a Torino.

In uscita è finito Dejan Kulusevski, giocatore che non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha schierato in diverse posizioni del campo, ma lo svedese non è riuscito a fare la differenza per come ci si aspettava. Per questo motivo in extremis potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Juventus, la formula che può portare Kulusevski al Tottenham

Si sta accelerando vertiginosamente sulla trattativa che potrebbe portare l’esterno offensivo bianconero alla corte di Antonio Conte. Come ha scritto su Twitter Nicolò Schira il Tottenham e la Juventus stanno lavorando ad un accordo relativamente ad un prestito di Kulusevski con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate situazioni.

Dejan #Kulusevski to #Tottenham from #Juventus on loan with option to buy, which become an obligation to buy upon reaching certain conditions, is at the final stage for €30M. Ready a contract until 2026 (€3M/year + Add-ons). #transfers #THFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2022

Un affare totale da circa 30 milioni di euro. Per Kulusevski pronto un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 3 milioni a stagione più bonus. Vedremo se nelle prossime ore l’affare decollerà come pare o meno.