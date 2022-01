Calciomercato, volo prenotato: saluta la Juventus | Scatta l’effetto domino

Calciomercato Juventus, un volo prenotato per l’arrivo nella nuova squadra. Il giocatore saluta la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, alla fine Kulusevski dirà addio alla Juventus e lo farà da subito. Come scrive Agresti su Twitter, il giocatore avrebbe prenotato un volo privato direzione Londra tra le 15.00 e le 17.00.

Un operazione che si è conclusa. Kulusevski sarà del Tottenham così come Bentancur. Due esuberi bianconeri hanno trovato la loro prossima squadra, andando così in un nuovo campionato per cercare di rilanciarsi. Si tratta di una squadra che come allenatore ha preso Antonio Conte e che vuole ritornare agli albori dei tempi, raggiungendo i piani alti della classifica. Una nuova esperienza per entrambi che sblocca anche altri due colpi in entrata per i bianconeri.

Zakaria è infatti già fatta. Lo svizzero arriverà proprio al posto di Bentancur ma dalla Serie A, esattamente dal Cagliari, potrebbe muoversi un altro rinforzo a centrocampo. Stiamo parlando di un altro giocatore uruguaiano, Nandez che piacerebbe molto ad Allegri e sarebbe un grado di dare un contributo davvero essenziale alla rosa della Juventus. Un doppio colpo che fa, letteralmente, sorridere il mister Allegri che oltre al talentoso Vlahovic avrà altri due rinforzi notevoli.