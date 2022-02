Calciomercato Juventus, clamorosa apertura: il Chelsea prepara il blitz

Calciomercato Juventus, un’apertura improvvisa che potrebbe radicalmente cambiare il mercato in uscita della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Matthijs de Ligt è uno dei difensori che nella prossima stagione potrebbe lasciare la Juventus. Il centrale olandese è molto seguito dal Chelsea di Tuchel che lo vorrebbe come prossimo rinforzo.

Un desiderio che arriva direttamente dal giocatore, come aveva comunicato lo stesso agente Mino Raiola. La Juventus lo accontenterebbe sì, ma solo davanti ad un importante investimento, dato che la sua valutazione è decisamente importante, si parla di cifre soddisfacenti vista anche la caratura del profilo in questione.

De Ligt verso il Chelsea, la Juventus ha già il sostituto

Secondo quanto viene affermato dal quotidiano ‘La Stampa’, i blues, in questo momento, sono in vantaggio sulle concorrenti, cioè il Bayern Monaco. In tal senso la Juventus avrebbe già acquistato il potenziale sostituto e il nome del talentoso Federico Gatti ne è la conferma assoluta.

Ma in caso di addio di De Ligt, non basterebbe il solo Gatti, visto che i veterani Chiellini e Bonucci non sono di certo dei giovincelli in questione. C’è bisogno di un ricambio effettivo e non è scontato pensare che la Juventus entrerà a “gamba tesa” su un altro profilo interessante, tipo Romagnoli del Milan.