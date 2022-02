Calciomercato Juventus, tre firme a un passo | Super offerta a Cuadrado

Calciomercato Juventus, settimana caldissima in casa bianconera: la super offerta per Cuadrado che fa saltare il banco.

Sono settimane convulse in casa Juventus. Messasi alle spalle una sessione invernale di calciomercato vissuta da protagonista, la “Vecchia Signora”- che sta provando a recuperare terreno prezioso per riuscire ad arrivare nelle posizioni vetuste di classifica che le si confanno – oltre a rifarsi il look con i due innesti di Zakaria e Vlahovic, deve anche risolvere la spina riguardante i rinnovi contrattuali.

Non solo la questione Paulo Dybala all’ordine di giorno. Nel dossier di Arrivabene e Cherubini inevitabilmente sono finiti anche i discorsi riguardanti Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin, tutti in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, il più vicino alla firma sembrerebbe essere proprio il colombiano, che si sta confermando ad altissimi livelli e al quale potrebbe essere proposto un contratto triennale – o un biennale con opzione per un terzo – alle stesse cifre del contratto attuale, che si aggira sui 4 milioni di euro annui. Un grande attestato di stima, e simbolo di riconoscenza, per un calciatore che da almeno tre anni a questa parte – nonostante la carta d’identità non più verde – sta macinando record su record.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | La chiave della svolta: c’è la data

Calciomercato Juventus, Bernardeschi-De Sciglio: accordo per il rinnovo vicino

Anche per Bernardeschi la situazione sembra essere piuttosto fluida. L’ex Fiorentina ha espresso la sua volontà di continuare la sua esperienza con la maglia bianconera che – seppur tra alti e bassi – negli ultimi mesi lo sta rilanciando. Al momento non è ancora cominciata una vera e propria trattativa che, però, dovrebbe essere una questione breve, alla luce degli ottimi rapporti tra l’entourage del calciatore e la Juventus: dovrebbe essere confermata la stessa cifra attuale – 4 milioni di euro – raggiungibile, però, con l’inserimento di qualche bonus. Anche De Sciglio ha ottime possibilità di restare: l’ex Lione guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, e le chances che alla fine si leghi nuovamente a “Madama”, su imput di Allegri, stanno diventando sempre più concrete con il trascorrere dei giorni.