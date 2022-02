Calciomercato Juventus, Zaniolo-De Ligt: che intrigo | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, ai bianconeri continua ad interessare Zaniolo della Roma. Per l’accordo ci potrebbero essere due strade da percorrere.

Calciomercato Juventus, bianconeri concentrati al possibile colpo Zaniolo per la prossima stagione. Il pupillo di Mourinho, classe 1999 e con un grandissimo talento, andrà in scadenza nel 2024, proprio come De Ligt. L’ultima suggestione vedrebbe, come viene scritto su ‘Tuttosport’ un possibile scambio per convincere i giallorossi a cedere il proprio pupillo.

Uno scambio di cartellini tra McKennie e Zaniolo. L’americano piace molto a Mourinho e alla dirigenza giallorossa e in caso di cessione di Zaniolo, i giallorossi chiederebbero in cambio proprio il centrocampista più soldi. Quei soldi, ovviamente, arriverebbero con la cessione di De Ligt, ormai sempre più possibile all’estero.

Calciomercato Juventus, inizia l’operazione Zaniolo | C’è la formula

Di conseguenza i bianconeri potrebbero trovare l’accordo in questi due metodi. Prima cedere De Ligt all’estero ricavando un buon tesoretto da reinvestire, una parta potrebbe essere spesa proprio per Zaniolo, al quale, verrebbe aggiunto anche il cartellino di McKennie: desiderio numero uno di Mourinho.

Un opzione percorribile che potrebbe dunque convincere i giallorossi a proseguire con la trattativa per l’estate. Sarà infatti questo il nome in trend per i bianconeri, ormai, sempre più proiettati alla valorizzazione dei giovani italiani. Zaniolo ha già i numeri da fuoriclasse e potrebbe quindi fare l’ennesimo salto di qualità proprio in maglia bianconera.