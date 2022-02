Calciomercato Juventus, Pogba ritorna sul serio | Doppio addio: svolta pazzesca

Calciomercato Juventus, Pogba potrebbe tornare sul serio: doppio addio, con la regia di Mino Raiola, e svolta pazzesca per il centrocampista francese

Più passa il tempo e più arrivano conferme. Più passa il tempo e più sembra avvicinarsi quello che è il sogno dei tifosi della Juventus: una seconda vita in bianconero per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, come tutti sappiamo, va in scadenza di contratto. Di rinnovo non se ne parla più e ieri lo stesso calciatore avrebbe aperto a un ritorno in bianconero. Adesso c’è da trovare l’incastro perfetto per mandare tutte le pedine a dama.

Secondo Juvenews.eu Cherubini starebbe lavorando sotto questo aspetto. Cercare di capire, soprattutto, dove racimolare i soldi per riportare il Polpo alla corte di Massimiliano Allegri. L’incastro potrebbe esserci con un doppio addio e a quanto pare, la Juve, potrebbe anche decidere di fare un sacrificio importante.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | Arriva la risposta definitiva

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, arriva la conferma | Niente rinnovo

Calciomercato Juventus, doppio addio per Pogba

Il sacrificio, a quanto pare, porta l nome di de Ligt: il difensore olandese potrebbe far risparmiare la Juventus non solo sulla parte dell’ingaggio, ma potrebbe anche far entrare nelle casse della Vecchia Signora almeno 90milioni di euro. A questo, inoltre, si potrebbe anche aggiungere come detto diverse volte, l’addio di Rabiot. Un altro ricavo per poter avvicinare le cifre richieste dal Polpo.

Che, secondo quanto si apprende, potrebbe anche fare un passo in avanti nei confronti della Juventus, abbassando di qualche milione le proprie richieste economiche. In quel caso, il ritorno, sarebbe praticamente certo. Con la regia, come detto, di Mino Raiola. Un sogno che si potrebbe avverare. Un enorme salto di qualità.