Bye bye Dybala, irruzione a sorpresa | Juventus sotto assedio

Anche di domenica le voci che riguardano il calciomercato della Juventus non tendono a fermarsi. Si guarda già inevitabilmente al futuro.

Le mosse che la società bianconera dovrà effettuare nel corso dei prossimi saranno legate ovviamente anche a quanto accadrà riguardo i rinnovi contrattuali. Ci sono cinque giocatori che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno e tra questi c’è anche Paulo Dybala.

Il calciatore argentino sembrava essere molto vicino ad un nuovo accordo con i bianconeri alla fine dello scorso anno, ma adesso c’è da ritrovare una intesa sull’ingaggio. Decisiva sarà la volontà del calciatore, comunque sempre al centro del progetto tecnico di Allegri, che lo reputa indispensabile per aprire un nuovo ciclo vincente.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, il Chelsea pronto a strappare il sì dell’argentino

Parlando al “The Transfer Window podcast” l’esperto di calciomercato Ian McGarry ha parlato anche del possibile futuro di Dybala in Inghilterra. Evidenziando sì l’interesse anche del Liverpool nei confronti del numero dieci della Juventus, ma sottolineando anche come in pole position ci sia un altro club. Vale a dire il Chelsea, altro club che sarebbe pronto a fare una offerta convincente affinchè l’attaccante argentino vesta la maglia dei blues nella prossima stagione. Sarebbe senz’altro un grande colpo a zero. La Juventus però spera ancora di convincere Dybala a prolungare il suo accordo: decisive saranno le prossime settimane per capire se la “Joya” rimarrà o meno a Torino.