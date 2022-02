Calciomercato Juventus, rottura totale | Fischi assordanti alla lettura delle formazioni

Calciomercato Juventus, tra la società e il giocatore sembra esserci un distacco senza precedenti, ecco perché.

Calciomercato Juventus, sfida di mezzogiorno del Milan in casa a San Siro contro la Sampdoria, attualmente in corso che vede, per il momento, il vantaggio dei rossoneri. Alla lettura delle formazione il pubblico di San Siro avrebbe fischiato in massa il centrocampista Kessie. Questo fa pensare ad un allontanamento quasi certificato del mediano a fine stagione.

A fine stagione il giocatore del Milan potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. I fischi dei suoi tifosi possono far pensare ad una cessione “indigesta”. Si è infatti parlato, molto, di un suo possibile passaggio all’Inter ma occhio anche alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fumata nera | Cherubini in “trappola”: sfida a 4

Calciomercato Juventus, Kessie c’è aria di addio | Le soluzioni per giugno

Difficile, dunque, che il centrocampista rinnovi con il Milan. Le soluzioni, come dicevamo poc’anzi, potrebbero essere due in Serie A. Oltre ai bianconeri, anche Marotta si sarebbe interessato molto da vicino al centrocampista africano. Un operazione simile a quella di Çalhanoğlu che proprio ad inizio stagione è passato all’Inter a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Regalo da capogiro per Allegri

Ma anche ai bianconeri un giocatore da queste caratteristiche farebbe comodo, pertanto la dirigenza bianconera seguirà da vicino il caso Kessie che sembra ormai sempre più lontano dalle sponde rossonere. Tutto, dunque, rimandato a giungo quando lo stesso giocatore prenderà la decisione finale sul proprio futuro.