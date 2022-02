Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Nuovo argentino per Allegri

Calciomercato Juventus, l’argentino non rinnoverà il proprio contratto con il club attuale e ciò potrebbe rappresentare un occasione.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime novità rilanciate da ‘Fichajes.net’, l’argentino Angel Di Maria non rinnoverà il proprio contratto con il Psg. Un giocatore ancora decisivo nonostante l’età, certamente non più un giovanissimo. Ciò potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per Allegri.

Il palmares del giocatore parla da solo, Di Maria ha vinto tutto e la sua manovra offensiva è spesso determinante. Le sue qualità tecniche non si discutono ed è proprio per questo motivo che il giocatore potrebbe tornare utile proprio in ottica scalata Champions League.

Calciomercato Juventus, Di Maria addio a zero | Occasione per Allegri

Il futuro di Di Maria potrebbe dunque essere in Italia. Un finale di carriera con i fiocchi. Un talento che ha fatto la differenza in ogni club dov’è stato. L’argentino per caratteristiche tecniche sposerebbe alla perfezione le direttive tecniche del mister Allegri e potrebbe dunque fare comodo proprio in ottica Champions League, il traguardo che manca da troppo tempo in casa bianconera.

Con l’acquisto di Vlahovic le ambizioni sono cresciute notevolmente. Poco a poco la squadra di Allegri prende forma e i bianconeri da esclusi di lusso, adesso, sono tornati nuovamente in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, a parte la Supercoppa persa all’ultimo minuto contro l’Inter. Di Maria, a parametro zero, nella prossima stagione, potrebbe fare comodo ad Allegri.