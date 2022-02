Si guarda sempre con attenzione alle possibili mosse di calciomercato di una Juventus che vuole proseguire nel rinnovamento della rosa.

Zakaria e Vlahovic sono solo le prime due pedine arrivate nel corso di questo 2022 destinate a far cambiare volto all’organico di Massimiliano Allegri. Che in estate attende altri elementi per avere a disposizione una squadra sempre più forte in tutti i reparti.

A centrocampo ci sarà bisogno per forza di cose di un nuovo innesto e si guarda con attenzione anche alla lista dei calciatori che potrebbero essere ingaggiati a parametro zero, visto che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Kessiè ora nel mirino anche del Psg

Il centrocampista rossonero sarà uno dei giocatori più contesi nelle prossime settimane, visto che non sembra avere intenzione di rinnovare l’accordo con il Milan. Ingaggiarlo a parametro zero è una occasione golosa non solo per la Juventus, ma anche tanti top club europei. Così come ha riportato “Mundo Deportivo” in Spagna, il Barcellona pare essere in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni. I blaugrana avrebbero infatti superato la concorrenza di Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Attenzione però perchè le ultime notizie che arrivano vorrebbero anche il Psg muoversi per arrivare alla sua firma. Un rivale pericoloso non solo per gli spagnoli ma anche per la dirigenza bianconera, che difficilmente potrebbe mettere sul piatto la stessa somma dei francesi.