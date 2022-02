Calciomercato Juventus, all in per Zaniolo | La Roma ha già deciso

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è sempre Nicolò Zaniolo: i bianconeri non diminuiscono il pressing. La decisione della Roma.

Dopo aver archiviato una sessione invernale nella quale l’organico a disposizione di Max Allegri è stato sensibilmente migliorato, a tenere banco in casa Juventus non sono soltanto i rinnovi contrattuali da porre in archivio dopo il CDA in programma il 23 febbraio.

Il mese di febbraio è stato anche quello del rinomato interesse dei bianconeri per Nicolò Zaniolo, per il quale “Madama” avrebbe intenzione di sferrare l’assalto decisivo in estate, soprattutto se Vlahovic e compagni dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Si starebbe ragionando sulla possibilità di inserire nella trattativa Weston Mckennie, profilo che potrebbe stuzzicare e non poco il nuovo corso targato Friedkin; molto – se non tutto – dipenderà dall’esito delle negoziazioni per il rinnovo del calciatore del contratto in scadenza nel 2024. Aspetto sul quale ha focalizzato l’attenzione l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“.

Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo: la decisione della Roma

Al momento, la proprietà americana della Roma avrebbe deciso di congelare i vari rinnovi in essere: non solo quello di Zaniolo, ma anche quelli di Cristante e Mancini, per citarne alcuni. Ragion per cui, l’incontro che c’è stato tra Claudio Vigorelli, l’agente dell’esterno offensivo, e il general manager Tiago Pinto, è servito per fare il punto della situazione, ma non è stato propedeutico al raggiungimento di un’intesa. Situazione di empasse, dunque, che fa il gioco della Juve: indipendentemente dal rinnovo di Paulo Dybala, la sensazione è che Cherubini abbia individuato nel fuoriclasse cresciuto nelle giovanili dell’Inter l’innesto giusto per mettere un ulteriore tassello nel processo di ringiovanimento ed “italianizzazione” della rosa.