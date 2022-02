Calciomercato Juventus, Pogba “tradisce” due volte | Decisione shock

Calciomercato Juventus, Paul Pogba sarebbe pronto a tradire due volte. Ecco la decisione che potrebbe prendere il centrocampista francese

Un doppio tradimento, in barba a tutte quelle che potrebbero essere le ragioni “etiche” di una scelta del genere. Ma questo è, secondo delle informazioni che arrivano dalla Spagna e che sono riportate da fichajes.net. Una decisione shock del centrocampista, che sarebbe entrato nel mirino del club rivale.

Partiamo da un fatto che ormai è certo. Il Polpo è ormai agli sgoccioli della sua avventura in Inghilterra con la maglia del Manchester United. Il rinnovo, arrivati a questo punto della stagione, è difficile immaginarlo se non impossibile. Ma potrebbe anche rimanere in Premier League, a quanto pare, visto che sarebbe entrato nel mirino di Pep Guardiola. Sì, stessa città, ma maglia diversa. Che sgarbo incredibile sarebbe per i tifosi dei Red Devils.

Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino del City

Lo status di calciatore svincolato permette a Pogba di andare a cercare per lui e per la sua carriera la migliore occasione possibile. E quella del Manchester City, qualora venisse confermata anche dai fatti, è sicuramente importante. E poi lavorare con un tecnico come Guardiola è realmente il sogno di tutti, perché il catalano è uno di quelli che riesce sempre a farti crescere anche quando sembri arrivato al punto massimo delle tue potenzialità. Insomma, una nuova pista che potrebbe tagliare fuori la Juventus, e le altre squadre che sono in corsa per Pogba, da ogni possibile sogno.

Saranno mesi caldi attorno a questa trattativa, e sono molte le strade che ancora oggi si potrebbero aprire. Certo, il cerchio sembra chiuso, nel senso che i bianconeri, insieme a Real Madrid e Psg sono quelle che già da tempo lo hanno messo nel mirino. Ma occhio ovviamente a questa nuova pista che potrebbe clamorosamente cambiare le carte in tavola.