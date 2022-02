Juventus, è emergenza per Allegri | La possibile formazione anti-Villarreal

La Juventus si sta preparando ad uno degli appuntamenti più importanti di questo mese di febbraio, il match di Champions League di martedì sera.

Primo round degli ottavi di finale per i bianconeri, che il prossimo 22 febbraio saranno di scena in Spagna sul campo del Villarreal. Una squadra organizzata e ben messa in campo, che potrebbe creare diversi grattacapi a Vlahovic e compagni.

Il vero problema di Allegri per questa sfida è l’infermeria. In giornata è arrivato il verdetto riguardo Rugani e Dybala. Entrambi dovranno rimanere a riposo per dieci giorni, dunque non saranno sicuramente nell’elenco dei convocati per la sfida del martedì sera.

Juventus, Danilo centrale al fianco di De Ligt

Potrebbe farcela invece Leonardo Bonucci, ma il difensore centrale al massimo potrebbe andare in panchina. Dunque Allegri schiererà il brasiliano Danilo come centrale al fianco di De Ligt, visto che anche Chiellini è out. Una soluzione d’emergenza, anche se l’ex City ha dimostrato di poter giocare praticamente ovunque. Vista l’assenza di Dybala, sarà possibile una Juve senza tridente, con il duo Morata-Vlahovic supportato da McKennie, il centrocampista più abile negli inserimenti. Come esterni difensivi spazio a Cuadrado e De Sciglio, in mediana invece non è da escludere che il tecnico possa dare una chance ad Arthur. Una formazione ancora comunque da decidere, la rifinitura di domani sarà fondamentale per capirne di più.