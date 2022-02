Il calciomercato della Juventus continua a registrare voci riguardo alcuni possibili obiettivi dell’estate della squadra bianconera.

Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria nello scorso mese di gennaio, la dirigenza non vuole interrompere il proprio lavoro. Altri innesti sono da portare a Torino in vista della prossima stagione, perchè mister Allegri attende rinforzi praticamente in tutti i reparti.

Tra i calciatori che sono stati accostati nel corso delle ultime settimane alla Juve c’è Nicolò Zaniolo. Jolly offensivo che può ricoprire più zone del campo, calciatore che ha solo 22 anni e una carriera importante davanti. Il suo futuro sembra essere al momento giallorosso, ma considerato che la Roma non sembra poter competere con le altre big d’alta classifica non è da escludere che in estate possa prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare aria. Con tanti club pronti ad affondare eventualmente il colpo.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid interessato a Zaniolo

Come spiega il portale “Todo fichajes” ci sarebbe però una rivale molto pericolosa riguardo l’attaccante giallorosso. La Juventus continua a seguire con attenzione Zaniolo, ma dovrà fare i conti con l’Atletico Madrid. I colchoneros pure stanno cercando rinfozi in vista della prossima stagione e avrebbero inserito tra i loro obiettivi pure il giovane talento della Roma. L’Atletico sarebbe pronto a investire 40 milioni di euro pur di convincere il club capitolino a lasciarlo partire. C’è da capire però l’intenzione del calciatore, legato alla Roma da un contratto fino al 2024.