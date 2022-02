Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | L’ ultimo ostacolo prima del sì

Il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione passa inevitabilmente dalle mosse delle prossime settimane.

Tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo dovrebbe discutersi il futuro dei calciatori che sono in scadenza di contratto. Ben cinque elementi della rosa di Allegri hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, dunque bisognerà definirne il futuro.

I tifosi sono in ansia soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero è uno che fa la differenza, è centrale nei piani di Allegri ed è uno dei leader dello spogliatoio. Perderlo a parametro zero sarebbe un danno non da poco, considerando anche il fatto che poi la Juventus dovrebbe cercare un altro campione per sostituirlo.

Calciomercato Juventus, c’è una differenza da colmare per il rinnovo di Dybala

Se per quanto riguarda altri elementi della rosa bianconera (Perin, Cuadrado e De Sciglio) la firma ormai sembra essere molto vicina, ancora tutta da capire è la situazione legata a Paulo Dybala. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il calciatore vorrebbe rinnovare alle stesse condizioni proposte dal club alla fine dello scorso anno (otto milioni più bonus per cinque stagioni). Ma la Juventus punta al ribasso e sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio di sette milioni di euro fissi a stagione, più altri tre legati al rendimento. Colmare questa differenza dunque sarà fondamentale per riuscire a trovare un accordo e far sì che Dybala possa rimanere ancora a Torino.