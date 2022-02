Ultim’ora Champions League | Ufficiale, ecco dove si giocherà la finale

Ultim’ora ufficiale, ecco dove si giocherà la finale di Champions League. Sede cambiato: c’è il comunicato della Uefa.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, stamani si è riunito il Comitato Esecutivo dell’UEFA, per decidere in merito alla nuova sede della finale di Champions League, inizialmente programmata a Pietroburgo.

Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, l’Uefa ha reso noto che la finale di Champions si disputerà il 28 maggio allo Stade de France, a Parigi. Ecco la nota: “Il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha decisa di trasferire la sede della finale di Champions League dell’edizione 2021/22 dallo Stadio di San Pietroburgo allo Stade de France a Saint Denis. L’incontro sarà disputato come inizialmente programmato sabato 28 maggio alle ore 21.”

Champions League, finale a Saint Denis: il comunicato dell’UEFA

Il comunicato dell’UEFA continua: “La UEFA deve il proprio ringraziamento e il suo apprezzamento al presidente Macron per il suo impegno nel sostegno alla partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza precedenti. Insieme al governo francese, la UEFA sosterrà pienamente gli sforzi multi-stakeholder per garantire il soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina che affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento.

