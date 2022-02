Calciomercato Juventus, effetto domino pazzesco | Scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino che potrebbe riguardare anche i bianconeri. Intanto l’Inter pensa allo scambio

L’effetto domino si potrebbe scatenare qualora Dybala non rinnovasse con la Juventus. E potrebbe interessare anche l’Inter e pure il Manchester City. Insomma, grandi attaccanti che la prossima stagione potrebbero cambiare maglia per cercare nuovi stimoli. Anche se, nel caso della Joya, la questione è soprattutto economica. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un poco di chiarezza.

Non è un mistero arrivati a questo punto che l’Inter qualora la Joya rifiutasse l’offerta di rinnovo messa sul piatto da Cherubini, potrebbe tentare l’affondo per il colpo a parametro zero. Ma secondo il Mundo Deportivo, Marotta non starebbe guardando solamente in casa bianconera per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Simone Inzaghi, ma avrebbe messo nel mirino anche un altro elemento che è sempre seguito dalla Juve ed è legato, ovviamente, al prolungamento di Dybala.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Gabriel Jesus

Il portale del quotidiano spagnolo riporta la notizia che la società nerazzurra avrebbe inserito nei propri radar anche il brasiliano del Manchester City che va in scadenza di contratto nel 2023 e che non sembra abbia tutta questa voglia di rinnovare con la squadra di Guardiola anche per via di un impiego sempre minore. La scorsa estate molte voci davano anche vicino un possibile arrivo in Serie A dell’attaccante esterno dei Citizens, sponda bianconera ovviamente, ma non se ne fece nulla. Jesus, ovviamente, per le sue qualità rimane nel mirino della Juventus, anche se l’Inter, a quanto pare, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lautaro Martinez per rinnovare il reparto avanzato.

Un’offerta che potrebbe anche spingere Guardiola ad accettare: il tecnico catalano, quando chiamato in causa, ha sempre fatto capire che Lautaro è un giocatore importante e che potrebbe interessare. Incastri che quindi potrebbero vedere la luce la prossima estate. Con la Juventus pronta a capire come muoversi. Ma senza dubbio, a Torino, si aspettano che Dybala accetti l’offerta.