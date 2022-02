Calciomercato Juventus, erede Alex Sandro: è beffa | Prezzo da urlo

Continuano ad inseguirsi le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse nel corso della prossima estate.

Non c’è reparto della rosa di Max Allegri che non necessiti di rinforzi. Le prime mosse la dirigenza le ha già compiute a gennaio, portando nella rosa bianconera due elementi del calibro di Zakaria e Vlahovic che sono destinati a essere dei perni della squadra del presente e del futuro. In questi mesi la Juventus proverà a portare a Torino altri calciatori giovani e di qualità per aprire un nuovo ciclo vincente.

Diversi giocatori della rosa bianconera hanno infatti già superato i trent’anni ed è dunque logico pensare che la società voglia cautelarsi dando uno sguardo al futuro, cercando di anticipare la concorrenza su alcuni obiettivi prefissati. Anche in difesa ci saranno senz’altro delle novità, non solo per quanto riguarda il pacchetto dei centrali ma anche per quanto riguarda gli esterni.

Calciomercato Juventus, si fa dura per Renan Lodi: ecco perché

Il rendimento di Alex Sandro anche nel corso di questa stagione è stato altalenante, tant’è che Allegri sempre più spesso sta dando fiducia a Luca Pellegrini. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo vuol dire che di fronte ad una buona offerta in estate difficilmente la Juve dirà di no alla sua cessione. Certamente bisognerà trovare un sostituto all’altezza e dalla Spagna non arrivano buone notizie riguardo un possibile obiettivo bianconero. Come riporta infatti calciomercato.it il terzino sinistro dell’Atletico Madrid Renan Lodi – accostato alla Juve di recente – sta collezionando grandi prestazioni e il valore del suo cartellino sta lievitando. Difficile pensare che i colchoneros se ne privino per meno di 35 milioni di euro. Ci sarebbe anche da battere la concorrenza di Chelsea e Psg, anch’esse interessate al calciatore.