Si guarda già al calciomercato in ottica della prossima stagione. Non solo in casa Juventus ma anche in quella degli altri top club europei.

C’è una stagione da completare nel migliore dei modi, cercando di raggiungere più traguardi possibili, per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Nel frattempo però la dirigenza guarda già inevitabilmente al futuro e alle mosse da compiere per rendere la squadra sempre più forte.

La Juventus ha intenzione di rinnovarsi per aprire un nuovo ciclo vincente. Per questo motivo si cercheranno dei giovani che potranno essere le colonne della squadra non solo per il presente, ma anche per i prossimi anni. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria sono due chiari esempi della linea che intende seguire la società.

Calciomercato Juventus, Lodi via dall’Atletico in estate: prezzo fissato

Serviranno innesti anche in difesa, dove non si cercano solamente centrali. Occorrono anche esterni e in particolar modo si cercherà l’erede di Alex Sandro, che in estate potrebbe cambiare maglia. Tra i giocatori accostati alla Juve nell’ultimo periodo c’è anche Renan Lodi, terzino sinistro dell’Atletico Madrid che in questo 2022 sta avendo un rendimento davvero super. Nonostante questo – spiega “El gol digital” – il calciatore potrebbe essere ceduto altrove nel prossimo calciomercato. Il prezzo base è fissato in almeno 20 milioni di euro, spiega il portale, una somma che però potrebbe salire fino a 35 se Lodi continuerà a giocare così bene. Fari puntati sul giocatore però non solo da parte della Juve ma anche del Barcellona, che sta cercando l’erede di Jordi Alba. I blaugrana sarebbero in pole position. Anche i francesi del Lione monitorano la situazione, anche se il prezzo potrebbe un po’ frenare le ambizioni di chi vorrà puntare sul laterale brasiliano.