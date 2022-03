Calciomercato, il doppio affare del secolo | Juventus e Milan in agguato

Calciomercato Juventus, viste le ambizioni della campagna acquisti del club, il suo futuro, adesso, è sempre più lontano: cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, come scrivono da ‘El Nacional’ adesso la situazione di Asensio in casa blanca si complica. La prossima stagione Florentino Perez vuole rivoluzionare la squadra, e negli obiettivi del presidente ci sono i due attaccanti del momento: Haaland e Mbappe. Due priorità che chiuderebbero definitivamente le speranze di titolarità per l’esterno spagnolo e pertanto l’opzione più congrua è il suo addio.

Addio che potrebbe rappresentare anche un importante opportunità per le due big italiane, Juventus e Milan. Proprio i due club di Serie A valuterebbero nello spagnolo le caratteristiche ideali per la propria squadra.

Calciomercato Juventus, Asensio può arrivare | Adesso è sfida con il Milan

Secondo infatti i colleghi di ‘El Nacional’ la situazione di Asensio è più fuori che dentro il Real Madrid. Le gerarchie sono cambiate e se arrivassero i due obiettivi offensivi programmati da Florentino allora, a quel punto, le possibilità di una titolarità di Asensio diminuirebbero ulteriormente.

Proprio per questo motivo Milan e Juventus proveranno ad iscriversi alla lista delle possibili pretendenti per un giocatore ancora capace di fare differenza anche in campo internazionale. Ricordiamo che il palmares dell’esterno spagnolo rimane, tuttora, di grande rispetto. Con il Real ha infatti vinto tutto ma adesso potrebbe aprirsi una nuova possibilità: un’avventura estera per il suo futuro.