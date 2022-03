Calciomercato Juventus, Raiola ha “offerto” Donnarumma | Risposta immediata

Calciomercato Juventus, Raiola nuovamente protagonista nell’operazione Donnarumma, ecco cosa è successo con il portiere italiano.

Calciomercato Juventus, un futuro già in dubbio. Donnarumma sarebbe stato nuovamente proosto a Joan Laporta, ma come scrivono dall’estero, esattamente dal portale ‘El Nacional.cat), il calciatore italiano sarebbe già stato rifiutato. Attualmente il Barcellona avrebbe un’altra priorità nel mercato.

Stando infatti all’indiscrezione Raiola sarebbe intervenuto per capire la situazione Donnarumma, proponendolo, di fatto, e come dicono le indiscrezioni, al Barcellona. Ma proprio i blaugrana in questo momento sarebbero concentrati su un altro obiettivo, in attacco. Stiamo parlando di Erling Haaland, l’attaccante più in forma in Europa, proprio insieme ad Mbappe.

Calciomercato Juventus, no a Donnarumma | Barcellona su Haaland

La priorità blaugrana in questo momento è proprio l’attaccante norvegese. In Germania già autentica star e insieme ad Mbappe l’attaccante più in forma a livello europeo, con record pazzeschi in fase realizzativa.

Già in estate Donnarumma fu molto vicino al possibile passaggio in Spagna ma poi scelse il Psg, nonostante la concorrenza in porta. Adesso la situazione dell’italiano è quindi ferrea a Parigi ma per il futuro non è scontato che il giocatore possa riprovare un’altra esperienza estera. Ricordiamo che, all’indomani dell’errore che ha consentito poi a Benzema di riagguantare il match di Champions, il portiere classe ’99 ex Milan è finito al centro di roventi polemiche: c’è chi addirittura ha riproposto l’eventuale candidatura della Juventus che, però, si gode uno Szczesny versione Superman, che anche contro la Samp si è confermato su altissimi livelli, disinnescando almeno tre azioni importanti dei blucerchiati, tra cui il rigore di Antonio Candreva.