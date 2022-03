Calciomercato Juventus, il capitano dirà addio: Cherubini all’angolo

Calciomercato Juventus, Cherubini dovrà fare molta attenzione alle prossime ore: la sfida in Serie A è pazzesca.

Una delle rivelazioni di questo campionato è sicuramente Traoré Junior, che sta trascinando il Sassuolo di Dionisi nei piani nobili della classifica a suon di prestazioni esaltanti. L’ex Empoli, che ha “approfittato” della partenza di Boga per ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista, viaggia a ritmi vertiginosi non solo in termini di assist, ma anche e soprattutto da un punto di vista realizzativo.

Sono ben 4 goals, impreziositi da altrettanti assist, messi a referto dall’ivoriano classe ‘2000, le cui performance hanno acceso i riflettori dei top club in Italia. Fino a pochi mesi fa, la Juventus avrebbe potuto usufruire di un diritto di prelazione che, però, la “Vecchia Signora” ha deciso di non esercitare. Nell’ambito dei colloqui esplorativi con i neroverdi, è ritornato in auge anche il profilo di Traoré che, però, stando a quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, sarebbe finito nel mirino anche del Napoli, alla ricerca di un sostituto di Lorenzo Insigne. Ragion per cui, è probabile che i partenopei, che stanno sondando anche piste estere, possano affondare il colpo per l’esterno mancino, che anche contro la Salernitana ha dato un saggio delle sue qualità, in occasione dell’azione da cui è scaturito il goal del momentaneo vantaggio.

Difficilmente il Sassuolo deciderà di privarsene a cuor leggero, a maggior ragione se, come pare, dovessero partire almeno due tra Scamacca, Frattesi e Raspadori; tuttavia, si tratta di una pista da monitorare con attenzione, perché potrebbe infiammarsi da un momento all’altro. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 25-30 milioni di euro.