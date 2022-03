Calciomercato Juventus, ultimatum fissato: “minaccia” rescissione

Calciomercato Juventus, adesso la situazione dell’esterno si complica, a tal punto, da poter rescindere il proprio contratto.

Calciomercato Juventus, non un periodo certamente sereno per Asensio. La stella del Real Madrid non è più reputato essenziale in Spagna e adesso pure i tifosi non lo supportano come un tempo, tanto che proprio nella sfida di Champions contro il Psg, si sono sentiti dei fischi per l’esterno spagnolo.

Un motivo in più che spingerebbe il giocatore lontano dalla Liga. Asensio è un esterno ancora giovane che potrebbe fare le fortune di altri club, come appunto, la Juventus. Squadra ideale per lo spagnolo ma soprattutto, date le sue caratteristiche, ideale per il gioco richiesto da mister Allegri. Da ‘El Nacional’ si parla di un’eventualità quasi “drammatica” per il futuro a Madrid, nonostante la scadenza il giocatore potrebbe rescindere il proprio contratto, partendo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Asensio addio “assicurato” | C’è la possibilità di rescissione

Il Real Madrid aprirebbe alla vendita del giocatore prima della scadenza, effettiva, fissata al 2023. Ma i blancos non chiederebbero poco per il giocatore, ci vorranno almeno 60 milioni per strapparlo da Perez, troppi per i club europei interessanti, dopo proprio i bianconeri figurano in testa. La Juventus offrirebbe la metà della richiesta dei merengues, cioè 30 milioni.

Di conseguenza se la dirigenza non abbassa le pretese per la cessione di Asensio, come scrive ‘El Nacional’, lo stesso giocatore potrebbe richiedere una rescissione del proprio contratto, partendo, di fatto, a parametro zero. Staremo a vedere cosa succederà a giugno.