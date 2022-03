Calciomercato Juventus, colpo dal Verona: super scontro in Serie A

Calciomercato Juventus, un possibile colpo dal Verona, il giocatore che ha stregato la Serie A grazie alle sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, un possibile, – ormai – grande, colpo dall’Hellas Verona. Dall’estero, esattamente dal portale ‘Fichajes.net’, si parla solo più di Adrien Tameze: centrocampista 28enne che ha stregato, letteralmente, la Serie A.

L’ex Juventus Igor Tudor, attualmente allenatore dell’Hellas Verona, sta disputando una stagione scoppiettante. Insieme ai risultati escono fuori anche giocatori già in grado di fare il salto di qualità in una grande squadra, uno di questi potrebbe essere proprio il centrocampista camerunese, un giocatore di cui si parla già molto e che proprio in estate potrebbe andarsene in una big della Serie A. Su di lui ci sarebbe l’interesse concreto di Juventus, Napoli, Fiorentina e Atalanta.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Tameze | Asta tra le big di Serie A

Sappiamo come la Juventus sia a caccia di rinforzi proprio in mediana, e per caratteristiche tecniche, Tameze potrebbe essere la pedina giusta da inserire nel centrocampo di Allegri. Giocatore che sta facendo, letteralmente, la differenza con Tudor e non è infatti rimasto indifferente anche ai tanti talent scout in giro per l’Italia.

Pertanto il nome di Tameze sarà un, probabilmente, tormentone dell’estate. Il giocatore, vista anche l’età, sarebbe già pronto per fare il definitivo salto di qualità e il Verona aprirebbe alla cessione ad un’offerta importante. La Juventus ha tra le mani diversi giovani interessanti che potrebbe, eventualmente, utilizzare come contropartite tecniche. Ma, come dicevamo poc’anzi, bisognerà fare conto anche della tanta concorrenza ai vertici.