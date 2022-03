Calciomercato Juventus, rottura e ribaltone | “Colpaccio” consacrazione

Calciomercato Juventus, l’estero piace molto ed è stato per lungo tempo oggetto di desiderio per le big, adesso il suo futuro è chiaro.

Calciomercato Juventus, che ne sarà di Dembele? L’interrogativo che continua a porsi ogni grande squadra. L’esterno francese è sempre meno sicuro di rimanere al Barcellona la prossima stagione tanto, che, si parla di un possibile addio all’estero. Il Chelsea prima dello scandalo Abramovic sembrava la favorita ma ora i piani possono cambiare, definitivamente.

Altri big club come Manchester City o Bayern Monaco sono ancora attenti all’evoluzione della trattativa per il rinnovo con il Barcellona ma stando a ‘El goldigital’, adesso, ogni strada va verso la separazione consensuale.

Calciomercato Juventus, Dembele verso l’addio | Obiettivo concreto

E per diverse ragioni Dembele potrebbe essere un obiettivo concreto per i big club europei ma soprattutto per la Juventus. Il giocatore per caratteristiche tecniche sarebbe l’ideale nella manovra offensiva e abbiamo visto come la vera difficoltà dei bianconeri sia proprio nell’approccio degli esterni.

Purtroppo senza Chiesa l’inserimento degli esterni con eventuali cross in area scarseggia. La Juventus ieri dopo la brutta batosta dell’eliminazione in Champions League vuole rilanciarsi a livello europeo e potrebbe già farlo in estate con un grande colpo. Adesso i tifosi ci sperano e sognano il possibile assalto a Dembele, giocatore, ricordiamoli, tra i più pagati della storia del club blaugrana. Adesso c’è però il rischio che se ne vada proprio a parametro zero.