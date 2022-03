Calciomercato Juventus, triplo colpo in canna: “Cherubini lo ha bloccato”

Calciomercato Juventus, il giornalista Venerato fa il punto sui possibili movimenti in difesa: un triplo colpo da urlo.

Calciomercato Juventus, un restyling non solo a centrocampo ma anche in difesa. I bianconeri si muovono concretamente già adesso sul mercato valutando tutti i possibili movimenti in entrata e stando, dunque, attenti alle tante occasioni (soprattutto estere). Proprio dal Chelsea potrebbero arrivare importanti colpi. Il giornalista Ciro Venerato ha fatt il punto della situazione in difesa.

Tra le possibili sorprese figurerebbe un altro giocatore del Chelsea, oltre al già chiacchierato Rudiger. Stiamo parlando di Marcos Alonso, con un passato nel campionato italiano. Secondo Venerato, proprio il laterale spagnolo sarebbe nel mirino della dirigenza bianconera insieme ad un altro colpo dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, senti Venerato: “Rudiger vicinissimo”

Stando quindi alle parole rilasciate dal giornalista, in esclusiva a ‘Tuttojuve.com’, il difensore tedesco sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Ma andando in dettaglio, sempre dal Chelsea, potrebbe muoversi insieme al centrale anche il laterale spagnolo Marcos Alonso. Classe 1990 con un passato in Serie A, il giocatore sarebbe anche preso in considerazione dalla dirigenza bianconera, essendo, di fatto, un giocatore utile e con tanta esperienza.

Ma l’altra vera grande sorpresa arriverebbe dalla Serie A. Sempre secondo Venerato, Bellanova del Cagliari sarebbe già stato bloccato dalla Juventus. Andiamo, quindi, a vedere cos’ha detto in sostanza il giornalista a proposito dei colpi in difesa della Juventus:

“In difesa fari sullo svincolato Rudiger, vicinissimo, Marcos Alonso, entrambi in uscita dal Chelsea, colpiti dal ciclone Abrahmovic. Bloccato Bellanova del Cagliari”