Juventus, addio Morata e “scippo” all’Inter: 40 milioni subito

Calciomercato, se la Juventus non dovesse riscattare Morata sarebbe pronto lo scippo all’Inter: 40 milioni subito per chiudere l’affare

Chiusa la questione Dybala ne rimane aperta un’altra bella importante per la Juventus in attacco. Ed è quella legata ad Alvaro Morata, l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid che alla fine della stagione chiuderà il prestito biennale e che la società bianconera dovrebbe riscattare per 35 milioni di euro.

Ora, tenuto conto che i piemontesi non hanno nessuna intenzione di mettere sul piatto quella cifra, i colloqui con i Colchoneros sono già partiti per cercare di trovare un accordo. La Juve non vuole andare oltre i 20, ma al momento dalla Spagna sembrano non sentirci da quell’orecchio. Una situazione che potrebbe decisamente portare ad un addio anche dello spagnolo, anche se Allegri cercherà di spingere per un riscatto definitivo soprattutto le ultime prestazioni sicuramente confortanti sia sul piano tecnico che atletico.

Calciomercato, Juve su Scamacca

Secondo il giornalista della Rai Paganini comunque, qualora il riscatto non andasse in porto, Cherubini virerebbe in maniera assai decisa su Gianluca Scamacca del Sassuolo, un elemento che piace tanto all’Inter che spera di chiudere il doppio colpo inserendo nell’affare anche Frattesi. Servono 40 milioni di euro per strappare l’attaccante a Carnevali, ma con il risparmio su Morata e un possibile sacrificio economico, allora l’operazione visti i buoni rapporti con la società emiliana si potrebbe anche concludere.

Uno sgarbo all’Inter, che dal proprio canto potrebbe decidere di virare forte su Dybala in uscita e che Marotta ha messo nel mirino da un poco di tempo a questa parte non nascondendo nemmeno l’interesse. Scamacca è un profilo che piace ad Allegri che potrebbe anche studiare il modo per farlo giocare insieme a Vlahovic: due punte di spessore, forti fisicamente, per scardinare le difese avversarie. Si può.