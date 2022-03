Calciomercato Juventus, addio e derby pazzesco: Arrivabene lo silura

Calciomercato Juventus, il centrocampista bianconero sarebbe finito nel mirino delle due squadre, pronte a darsi battaglia nel prossimo mercato.

La vittoria altisonante nell’ultimo derby della Capitale ha rigenerato la Roma. Che adesso può approcciare con un piglio completamente diverso un finale di stagione che ha tutta l’aria di essere più interessante del previsto. E nonostante i giallorossi siano ormai lontanissimi dal quarto posto – l’obiettivo fissato ad inizio campionato – possono ancora ricevere importanti soddisfazioni dall’Europa, visto che ad aprile si giocheranno l’accesso alle semifinali di Conference League con i norvegesi del Bodo Glimt.

Roma dunque concentratissima su quello che succede in campo. Così come José Mourinho, apparso raggiante dopo il successo, nettissimo, contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. L’allenatore portoghese non ha ancora voglia di pensare a quello che succederà la prossima estate, discorso diverso invece per la società. Che a quanto pare si sta già muovendo, pianificando quello che sarà il mercato estivo. E uno degli ultimi obiettivi del direttore Tiago Pinto potrebbe far entrare in rotta di collisione i giallorossi proprio con i loro acerrimi rivali della Lazio. Ma chi sarebbe, nello specifico, il giocatore che piace alle due capitoline?

Calciomercato Juventus, Bernardeschi conteso da Lazio e Roma

Entrambe, infatti, stanno guardando con grande attenzione in casa Juventus. Stuzzicati da un calciatore in scadenza di contratto, uno di quello che – al momento – è improbabile che possano firmare il rinnovo. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, che secondo Sportmediaset sarebbe finito nel mirino delle due romane, pronte a darsi battaglia per accaparrarselo. La Lazio sembrava in vantaggio fino a pochi giorni fa, ma nelle ultime ore la Roma si è fiondata a capofitto, chiedendo informazioni al suo agente Federico Pastorello.