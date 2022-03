Calciomercato Juventus, “giallo” Cuadrado: fulmine a ciel sereno

Calciomercato Juventus, rebus Cuadrado: l’annuncio di Giovanni Albanese che autorizza prudenza sul rinnovo del colombiano.

Dopo aver archiviato la pratica Paulo Dybala, che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus dal momento che i bianconeri non gli avrebbero messo sul piatto nessun tipo di offerta dopo aver portato all’ombra della Mole Juan Cuadrado, in casa bianconera la priorità è quella di mettere a punto le altre situazioni in stand by.

L’incontro con l’entourage dei vari Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi è in programma la prossima settimana, e non sono esclusi colpi di scena. La firma meno probabile è quella dell’ex esterno della Fiorentina, che chiederebbe un contratto lungo a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, da monitorare anche la situazione legata al terzino colombiano, la cui firma è prevista da almeno un mese, ma che si sta sempre procrastinando.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: la rivelazione di Albanese

A fare il punto della situazione ci ha pensato Giovanni Albanese, che ha esternato le sue sensazioni in merito al possibile rinnovo del “Panita” nel corso della diretta Twitch d Juventibus. Ecco le sue parole: “Occhio alla situazione Cuadrado. Il rinnovo è previsto, ma a determinate cifre. Oltre, si entrerebbe nella terra di mezzo, il che è sempre pericoloso.”

Ricordiamo che la Juve avrebbe messo sul piatto un’offerta di un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione, nella quale, però, un ruolo importante sarebbe ricoperto da bonus legati a presenze e rendimento, che andrebbero a rimpinguare la parte fissa. Staremo a vedere quello che succederà, anche se il calciatore ha confessato tutta la sua voglia di firmare quello che sarebbe un rinnovo che gli permetterebbe di unirsi “a vita” alla Juventus.