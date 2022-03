Calciomercato Juventus, Allegri non crede ai suoi occhi: 31 milioni

Calciomercato Juventus, si va verso il riscatto dell’attaccante, adesso sempre più in ascesa, parole di Allegri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono fare i conti con l’attacco della prossima stagione. Dybala ha già salutato e non farà più parte della squadra di Allegri. Degli attaccanti, però, oltre al già consolidato Vlahovic, un altro attaccante potrebbe essere molto importante per il futuro, stiamo parlando di Moise Kean.

Proprio per volere del mister Allegri, Moise Kean classe 2000, potrebbe essere riscattato dall’Everton. La squadra che l’aveva comprato proprio dalla Juventus ai tempi. Le prestazioni in alcune partite sono già state fondamentali per fargli avere più fiducia. Come scrive ‘Tuttosport’ Allegri avrebbe espresso toni entusiastici nei confronti del proprio bomber alla quale si darà possibilità di continuare in bianconero.

Calciomercato Juventus, Kean verso il riscatto | “Giocatore importante”

Un giocatore importante per Allegri e proprio il mister potrebbe valorizzare ancora le sue qualità, a volte non del tutto espresse. Ricordiamo che comunque Kean, proprio come Vlahovic è ancora molto giovane, essendo un classe 2000. Pertanto la Juventus potrebbe andare incontro al riscatto definitivo. Già questo prestito con diritto di riscatto è costato ai bianconeri 10 milioni e adesso per chiuderlo definitivamente bisognerà aggiungerne altri 28 più gli eventuali 3 di bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi, di conseguenza si spenderebbero 31 milioni.

Kean potrebbe, nella prossima stagione, avere più spazio e il puntare su giovani in ascesa sempre la nuova politica aziendale dei bianconeri, con un attacco sempre più giovane. Kean l’abbiamo già visto all’opera in partite come la Roma e Spezia e sia il mister che la società si aspettano un ennesimo salto di qualità nella prossima stagione.