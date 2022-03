Dybala all’Inter | La sentenza dei bookmakers gela i tifosi della Juve

Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti più discussi in questi giorni relativamente al calciomercato della Juventus.

Bisogna riavvolgere il nastro per i meno attenti e ricapitolare quanto avvenuto nei giorni scorsi. La Juventus ha preso una decisione importante riguardo al suo numero dieci. Dopo le tante voci degli ultimi mesi il club ha deciso di non offrire un rinnovo contrattuale all’argentino, che dunque al termine di questa stagione terminerà la sua esperienza in bianconero. E sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Una decisione che sta davvero facendo parlare tantissimo i tifosi sui social. Tra chi si schiera con la società e chi con il calciatore. Una cosa sola al momento è certa, ovvero che la Juventus dovrà muoversi sul mercato per trovare un altro attaccante di spessore chiamato a fare la differenza insieme a Vlahovic.

Dybala, Inter in pole position secondo le quote dei bookmakers

E Dybala? Dove giocherà a partire dal prossimo anno? I tifosi della Juventus sperano che l’attaccante argentino possa essere protagonista fino in fondo in bianconero. E che magari non accetti la corte dell’Inter per gli anni a venire. Eppure i bookmaker non sembrano avere molti dubbi sul suo futuro. Secondo infatti le quote della Snai, l’arrivo di Dybala in nerazzurro è quotato “solo” a 1.85. Una quota decisamente bassa se si guardano quelle delle altre squadre che sono interessate a lui. Atletico Madrid e Barcellona infatti sono in lavagna a 6, non si esclude nemmeno la pista Milan, bancato a 9. Di sicuro per i tifosi bianconeri sarebbe un boccone amaro da mandar giù vedere l’argentino con un’altra maglia in serie A.