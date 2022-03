Calciomercato Juventus, Cherubini KO: 80 milioni

Calciomercato Juventus, mega richiesta da 80 milioni di euro: in questo modo Cherubini sarebbe immediatamente tagliato fuori

Non si opporrebbe alla cessione, soprattutto per via di una scadenza di contratto assai vicina – parliamo del 30 giugno del 2023 – ma non sono ammessi sconti, altrimenti ogni offerta verrebbe rispedita al mittente. E, la base d’asta, è di almeno 80 milioni di euro. Sotto questa cifra, difficilmente si potrebbe iniziare una trattativa.

Insomma, a queste condizioni è evidente che Cherubini sarebbe tagliato fuori nella corsa al difensore centrale del Barcellona Araujo: la società bianconera non si potrebbe minimamente permettere di mettere sul piatto una cifra del genere, e senza pochi dubbi dovrebbe virare verso altri lidi per cercare di rinforzare la propria difesa. Soprattutto perché si avvicina l’addio di Chiellini, che potrebbe decidere di smettere alla fine della stagione, e anche Bonucci non sembra più così forte fisicamente da garantire tutte le partite della stagione. In poche parole un innesto anche importante serve.

Calciomercato Juventus, mega richiesta per Araujo

Vedendo la scadenza di contratto e soprattutto il fatto che in casa Barcellona è già arrivato Christensen, la società bianconera aveva messo nel mirino Araujo, classe 1999, che sta crescendo in maniera esponenziale con Xavi in panchina. Secondo As, però, il Barcellona non si metterebbe di traverso di fronte a una richiesta di cessioni, ma le condizioni sarebbero improponibili per quasi tutti i club europei, tranne per Chelsea e Psg spiegano dalla Spagna, anche se ovviamente per i Blues ci sarebbe da aspettare il cambio di proprietà dopo che Abramovich è stato quasi costretto a cedere il club.

La pista Araujo quindi sembra impercorribile al momento, e con le complicazioni che ci sono state nelle ultime ore per Bremer, che appare assai vicino all’Inter, la situazione è tutt’altro che di semplice gestione.